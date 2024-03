Am Foto: Bürgermeister Martin Treffner, Faschingsklub-Präsident Peter Kowal, Stadträtin Andrea Pecile und Faschingsklub-Vizepräsidentin Corinna Fischer (v.l.)

Veröffentlicht am 2. März 2024, 21:34 / ©Frank Lampl

Eine große Unterstützerin des Faschings in dieser außergewöhnlichen Saison war die Stadtgemeinde Feldkirchen. Auf Initiative von Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) und Stadträtin Andrea Pecile (ÖVP) wurden in der diesjährigen Faschingssaison Schaufenster in der Kirchgasse mit Sujets beklebt, um die Bevölkerung über den ehrenvollen Titel „Faschings-Landeshauptstadt“ zu informieren.

Erfolgreiche Kooperation

Diese Schaufenster werden nun wieder überklebt, sodass auch die letzten Spuren der Faschings-Landeshauptstadt Feldkirchen verschwinden. Präsident Peter Kowal und Vizepräsidentin Corinna Fischer nahmen dies zum Anlass, um der Stadtgemeinde im Namen des Feldkirchner Faschingsklubs ein großes Dankeschön für die erfolgreiche Kooperation auszusprechen.