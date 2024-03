Bis zu 19 Grad: Frühling setzt sich am Sonntag durch

Veröffentlicht am 2. März 2024, 21:35 / ©Katharina Widmann

Vor allem in der Westhälfte halten sich oft einige Wolken. In Osttirol und Oberkärnten kann es mitunter auch ein wenig regnen. Weiter im Osten überwiegt hingegen meist der Sonnenschein. „Im Westen kommt Südföhn auf, sonst bleibt der Wind oft nur lebhaft“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Die Nachmittagstemperaturen bringen milde 11 bis 19 Grad.