Wolfsberger Wasserrettung wieder in Betrieb genommen

Der 25-jährige Matthias Klade übernimmt die Leitung der wieder eröffneten Einsatzstelle in der Bezirksstadt. Trotz seines jungen Alters gilt er als sehr erfahrener Rettungsschwimmer und bringt viel persönliches Engagement mit. Des Weiteren ist er langjährig mit der Organisation „Wasserrettung“ verbunden. Als Hauptstandort fungiert das Stadionbad Wolfsberg. Die Zuständigkeit der Wolfsberger Wasserretter erstreckt sich über den gesamten Bezirk und gegebenenfalls auch darüber hinaus. Gemeinsam mit der ÖWR-Einsatzstellen St. Andrä im Lavanttal, St. Paul im Lavanttal und Klopein betreuen sie den Ostkärntner Raum, also die ÖWR-Region Unterkärnten. Zu den Aufgaben der Wasserretter zählen u.a. die Prävention des Ertrinkungstodes, Ausbildung im Schwimmen und Rettungsschwimmen sowie der Einsatz- und Katastophenhilfsdienst. Die Österreichische Wasserrettung wird in Kärnten über die Landesalarm- und Warnzentrale via Notruf 130 alarmiert und ist für allfällige Notfälle 24/7 bereit.

Wasserrettung Wolfsberg Das engagierte Führungsteam in Wolfsberg plant gerade die diversen Aktivitäten für die kommenden Monate. Man freut sich auf zahlreiche Mitglieder, die in weiterer Folge auch gerne aktiv mitarbeiten möchten. Zu erreichen ist die Wolfsberger Wasserrettung per E-Mail über [email protected] oder telefonisch unter 0699/15513010.