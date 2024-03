Horror! Plötzlich stand fremder Mann in Wohnung und würgte Frau

Veröffentlicht am 3. März 2024, 06:45 / ©pexels

Am Samstagnachmittag, 2. März, alarmierte eine 34-jährige Frau den Polizeinotruf und gab an, dass ein ihr unbekannter Mann in ihre Wohnung kam, sie würgte und versucht habe sie zu küssen. Die Wohnungstür sei nicht versperrt gewesen. Die Frau konnte den Mann abwehren, worauf dieser die Wohnung verlassen habe. Ihre 2-jährige Tochter war ebenfalls anwesend. Die 34-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Frau in Tiefgarage bedrängt

Im Anschluss ist der Mann in die Tiefgarage der Wohnhausanlage gegangen, traf dort auf eine 46-jährige Frau und ihren 4-jährigen Sohn. Die Frau wurde von dem ihr Unbekannte ebenfalls bedrängt. Erst durch lautes Anschreien flüchtete er wieder. In der Tiefgarage verlor der Mann eine Brieftasche. Aufgrund der Ausweisdokumente wurde ein Mann, der ebenfalls in diesem Mehrparteienhaus wohnt, ausgeforscht.

38-Jähriger festgenommen

In dessen Wohnung trafen die Polizisten auf insgesamt drei stark alkoholisierte Personen. Der Wohnungsinhaber, Besitzer der Brieftasche, und seine Lebensgefährtin gaben an, dass ihr Gast, ein 38-jähriger Spittaler, die Brieftasche kurz zuvor wohl gestohlen habe. Der stark alkoholisierte 38-Jährige leugnete jeden Zusammenhang mit den Belästigungen der Frauen. Bei einer anschließenden Gegenüberstellung wurde er jedoch eindeutig als Tatverdächtiger von den beiden Frauen identifiziert. Der 38-Jährige wurde festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot für das gegenständliche Mehrparteienhaus verhängt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2024 um 07:05 Uhr aktualisiert