Einsatzreicher Samstag auf steirischen Pisten forderte die Bergrettung

Am Salzstiegl

Zum ersten Einsatz kam es kurz nach Dienstbeginn, ein Unfall hat sich am Salzstiegl ereignet, so die Info der Bergretter. Ein 43-jähriger Skifahrer war gestürzt und hatte sich an der Schulter verletzt. Die Dienstmannschaft versorgte den Patienten. Weil seine Schmerzen immer stärker wurden, alarmierte die Bergrettung den Rettungshubschrauber.

Auch der Nachmittag verlief nicht ruhig

Am Nachmittag verletzte sich eine Hobbyrennläuferin bei einem Wettkampf am Arm und am Bein. Die Bergrettung brachte sie im Akja zu unserem Versorgungsraum. Die Verletzte wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.