Verein „Mühldorfer Kindermühle“ lädt zum Baby- und Kinderbazar

Bereits seit dem Jahr 2015 organisiert der Verein „Mühldorfer Kindermühle“ im Frühjahr und im Herbst einen Kinder- und Baby Bazar bei dem im Schnitt 4.000 Artikel den Besitzer wechseln. Sind es im Herbst traditionell Winterbekleidung und Sportausrüstungen, so haben jetzt im Frühjahr Fahrräder und Laufräder aber auch Babyrutscher & Dreiräder Hochsaison. Zudem kommen Spielzeuge wie Lego/Playmobile in allen Varianten, Bücher, (Unterhaltungs-) Spiele wie auch Nintendo/Playstation, Wii, CDs und DVD’s dazu, die neben Bekleidung bis Größe 176 immer gerne und viel gehandelt werden.

Das Besondere am Bazar in Mühldorf ist, dass die Verkäufer ihre Artikel am Vortag bereits abgeben und die engagierten Damen und Herren der Kindermühle im Kulturhaus ein riesengroßes und gut sortiertes Kindergeschäft aufbauen und die Betreuung übernehmen. Am Ende werden die nicht verkauften Artikel wieder zur Abholung für die Verkäufer eingepackt und die Umsätze abgerechnet. Für diesen Service wird eine Annahmegebühr bzw. eine Umsatzbeteiligung von 20% verrechnet, die zusammen mit den Einnahmen aus dem Buffet zu 100% an Familien aus der Region bzw. karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, zu helfen wo Hilfe gebraucht wird und Kinderartikel nachhaltig wiederzuverwenden.

Termine Annahme der Artikel: Freitag, 8. März 16.00 – 18.00 Uhr

Abholung der Artikel: Samstag, 9. März 17.00 – 18.00 Uhr

Artikellisten und alle Infos dazu bitte über: [email protected] anfordern

(diese müssen vorab vom Verkäufer ausgefüllt und zur Annahme mitgebracht werden!) Der Bazar findet am Samstag, 9. März 2024 im Kulturhaus in Mühldorf statt und hat von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Verein Mühldorfer Kindermühle

Gegründet wurde der Verein, der auch den beliebten und kürzlich stattgefundenen Kinderfasching organisiert, aus der Idee heraus, gemeinsam für die Gemeinde Mühldorf aber auch für die ganze Region ein Angebot für Familien zu schaffen. „Jeder von uns kennt das, die Kinder werden schnell groß und wachsen aus der Kleidung heraus oder werden zu alt für diverse Spiele. Was aber damit anfangen? Wegwerfen ist viel zu schade und verkaufen ist über diverse Online Plattformen möglich aber komplizierter, da niemand die Ware vorab sehen, probieren und überprüfen kann. So ist die Idee geboren, einen Bazar zu organisieren, der Verkäufer und Käufer zusammenbringt.“ erzählt Dagmar Nussbaumer, Obfrau.

