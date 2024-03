Für Projekte: Städte und Gemeinden können diese Förderung beantragen

Soziallandesrätin Doris Kampus und Klubobfrau Barbara Riener: „Der PROJEKTFONDS 2024 ist ein starkes Signal in unserem Einsatz für eine faire Steiermark für unsere Kinder und Jugendlichen."

Veröffentlicht am 3. März 2024, 09:28 / ©Land Steiermark/Phillip Seiser

Auf Antrag von Soziallandesrätin Doris Kampus hat die Landesregierung am 29. Februar 2024 den Aufruf zum aktuellen Förderprogramm PROJEKTFONDS STEIERMARK 2024 beschlossen. Unter dem Titel „Gemeinsam stark für Kinder“ werden Gemeinden und Städte sowie Ehrenamtliche und Einsatzorganisationen unterstützt, die Maßnahmen mit dem Ziel setzen, Kindern und Jugendlichen aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Leben in der Steiermark zu ermöglichen. Dotiert ist der Projektfonds mit 65.000 Euro.

Diese Projekte werden unterstützt

Es sollen konkrete Projekte unterstützt werden, die den Zugang zu kulturellen und sozialen Angeboten, zu Bewusstseinsbildung und Kompetenzstärkung öffnen und damit positiv in die Lebenswelten der betroffenen Kinder und Jugendlichen einwirken, etwa die Teilnahme an gemeinsamen Lerneinheiten, gemeinschaftlich gestalteten sportlichen, festlichen, künstlerischen, musikalischen Aktivitäten und Veranstaltungen, Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungsarbeiten, Workshops, Diskussionsrunden zu Anti-Diskriminierung, Konfliktlösung und Gewaltprävention und ähnliches. Ziel ist es, der sozialen Ausgrenzung und folglich der Armutsgefährdung von jungen Menschen in der Steiermark entgegenzutreten. Die Intention des Projektfonds liegt ebenfalls darin, Alt und Jung gemeinsam zu bestärken und gemeinschaftlich gestaltete sowie umgesetzte Initiativen zu unterstützen.

Bis zu 15.000 Euro Unterstützung beantragen

Die Förderinitiative PROJEKTFONDS STEIERMARK richtet sich an steirische Gemeinden und Städte, die im Zusammenwirken mit der Bevölkerung und dem organisierten Ehrenamt Projektvorhaben umsetzen. Gemeinden und Städte können gemeinsam mit Ehrenamtlichen bis zu 15.000 Euro an Unterstützung beantragen, wovon jeweils bis zu 2.000 Euro pro Projekt eingesetzt werden können. Ehrenamtliche, die ein eigenständiges Förderansuchen einreichen, können bis zu 1.000 Euro pro Projekt beantragen. Fördereinreichungen sind vor Projektumsetzung durchzuführen.