Neue WIFI-Kurator stellt sich vor: Markus Kohlmeier wurde gewählt

Im Rahmen der konstituierenden Kuratoriumssitzung des WIFI Steiermark wurde Markus Kohlmeier zum Kurator gewählt. Er steht damit einem 15-köpfigen Kuratorium aus Branchenvertretern und Bildungsexperten vor, das dem WIFI beratend zur Seite stehen soll. „Das WIFI Steiermark ist das wichtigste Ausbildungsinstitut für Unternehmen und ihre Mitarbeiter. In einer Arbeitswelt, die sich im Wandel befindet, hat neues Wissen einen enormen Stellenwert. Mein Ziel als Kurator ist es daher – gemeinsam mit dem Kuratorium – einen wertvollen Blick von außen zu liefern, denn die Bildungsbedürfnisse der Wirtschaft ändern sich derzeit enorm“, so Kohlmeier.

Seit 2006 WIFI-Trainer

Der 48-jährige Vermögensberater und Versicherungsmakler ist Geschäftsführer der WISIDA GmbH und Miteigentümer der 4money Financial Services GmbH. Seit 2002 ist Kohlmeier in unterschiedlichen Branchenvertretungen der WKO aktiv und zudem seit 2006 als WIFI-Trainer tätig und ist Mitglied der Prüfungskommission für die Befähigungsprüfungen für „Gewerbliche Vermögensberatung“ und „Wertpapiervermittler“.

Das meinen die Führungsspitzen von WIFI und WKO

„Markus Kohlmeier ist mit seiner praktischen Erfahrung als WIFI-Trainer die ideale Besetzung für dieses neu geschaffene Gremium. Gemeinsam mit der Investition in unsere Bildungsinfrastruktur heben wir so den Stellenwert der beruflichen Weiterbildung, denn top ausgebildete Fachkräfte sind unser größter Standortvorteil“, erklärt Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark. „Es freut mich, dass mit Markus Kohlmeier ein Praktiker als Kurator gefunden wurde, denn das WIFI steht für praktisch anwendbares Wissen für die gesamte Wirtschaftswelt. Durch den breiten Mix der im Kuratorium vertretenen Branchen, wird genau diese starke Positionierung weiter ausgebaut“, betont Martin Neubauer, Institutsleiter am WIFI Steiermark.