Fuki, Lusi und Hippie sind auf der Suche nach einem Zuhause

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Heim für Lusi gesucht

Infos zu Lusi Mischling

weiblich

braun

geb.: 2015

Die Hündin Lusi ist eine liebevolle, treue und zuverlässige Begleiterin. Sie genießt es, draußen zu sein und geht gerne spazieren. Auch versteht sie sich gut mit Artgenossen. Allerdings wünschen sich die Tierpfleger aus dem Villacher Tierheim ein ruhiges Zuhause ohne Kinder oder Kleintiere für sie, wo sie all ihre Liebe und Aufmerksamkeit ihren Menschen schenken kann.

©Tierheim Villach Lusi sehnt sich nach einem Zuhause.

Kannst du Fukis Vertrauen gewinnen?

Infos zu Fuki weiblich

kastriert

schwarz-weiß

geb.: Mai 2020

Fuki trägt den Titel der längsten Bewohnerin unter den Tierheim-Katzen. Darum suchen die Tierpfleger nun mit besonderem Engagement nach einem neuen Zuhause für sie; idealerweise auf einem Hof oder in einer ruhigen, verkehrsarmen Wohngegend. Die Fellnase hat bisher wenig Vertrauen in Menschen entwickeln können und benötigt daher geduldige und liebevolle Begleiter, die sich die Zeit nehmen, ihr Vertrauen zu gewinnen. In einem ruhigen Umfeld kann Fuki zu einer selbstbewussteren Katze heranwachsen. Die Anwesenheit eines Artgenossen könnte ihr sicherlich dabei helfen, sich schneller einzugewöhnen.

©Tierheim Villach Nimmst du dir die Zeit Fukis Herz im Sturm zu erobern?

Hippie liebt es, draußen zu sein

Infos zu Hippie braun-getigert

weiblich

kastriert

ca. 2 bis 5 Jahre

Hippie ist menschenscheu und lässt sich nicht berühren. Ihre Seele dürfte von einem früheren Leben gezeichnet sein, mutmaßen die Tierheim-Pfleger. Auch ist die Fellnase ein wahres Naturkind und liebt es, draußen zu sein. Sie blüht förmlich auf, wenn sie die Freiheit der Natur genießen kann. Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit macht sie zu einer besonderen Katze, die jemanden sucht, der ihre Individualität schätzt. Während sie vielleicht nicht der kuschelige Typ ist, hat Hippie ihren eigenen Charme. Für jemanden, der eine Katze mit einem freien Geist sucht und bereit ist, ihr Vertrauen zu gewinnen, könnte Hippie der perfekte Begleiter sein.

©Tierheim Villach In der Natur blüht Hippie auf.

Kennst du mich?

Dieser Wellensittich wurde am 22. Februar 2024 im Lidl-Supermarkt in Treffen am Ossiacher See aufgefunden. Er wartet nun im Tierheim Villach auf seinen Besitzer.

©Tierheim Villach Weißt du, wo ich hingehöre?

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.