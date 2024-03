Aura Dione: Konzert in Kärnten wird ersatzlos gestrichen

Die Sängerin Aura Dione ist bekannt für Songs wie „I will love you Monday“, „Friends“, „Geronimo“, oder „Song for Sophie“. Am 11. Juli 2024 hätte sie diese eigentlich auch live in der Burgarena Finkenstein zum Besten geben sollen. Nun musste das Konzert aber ersatzlos abgesagt werden.

Terminliche Überschneidungen

Grund seien terminliche Überschneidungen, wie die Veranstaltungsagentur Semtainment am Samstag in den sozialen Medien mitteilte. Der Kaufpreis wird den Fans natürlich rückerstattet. „Tickets, die online gekauft wurden, werden automatisch rückabgewickelt. Karten, die in einer Vorverkaufsstelle gekauft wurden, müssen dort bitte zurückgegeben werden“, heißt es abschließend.