Über 17 Grad! Extreme Temperaturen in der Steiermark

Auch am heutigen Sonntag, den 3. März, ist es in der Steiermark wieder extrem warm, deutlich wärmer als es im langjährigen Mittel sein sollte. Die Temperaturen entsprechen eher jenen Mitte/Ende April als Anfang März, wie Wetterdienste berichten. Stand 15 Uhr war Bruck an der Mur der wärmste Ort in der Steiermark. Das Thermometer war zu diesem Zeitpunkt auf 17,3 Grad hinaufgeklettert. Ebenfalls über 17 Grad zeigte das Thermometer am Lendplatz in Graz an (17,2 Grad). Zweistellige Plusgrade gab es heute bei mehr oder weniger allen Messstationen der „GeoSphere Austria“ in der Steiermark.

Mit Wochenstart wird es dann langsam wieder kühler

Immerhin noch mindestens 16 Grad hatte es in Mooslandl in der Obersteiermark, wo es um 14 Uhr sogar noch 17,1 Grad hatte. Zahlreiche weitere Stationen zeigen über die gesamte Steiermark verteilt noch über 15 Grad an (Stand 15 Uhr). Mit Wochenstart sollte es dann aber wieder etwas kühler werden, ehe die Temperaturen gegen Wochenmitte wohl wieder für die Jahreszeit „angemessene“ Werte von 6 bis 12 Grad betragen werden.