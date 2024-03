Schwerer Wanderunfall im Nebel: Oberösterreicher stürzt mehrere Meter ab

Veröffentlicht am 3. März 2024, 15:45 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Heute Vormittag, gegen 9.45 Uhr, ist es im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee (Oberösterreich) zu einem schweren Alpinunfall gekommen. Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war alleine auf einem ihm bekannten Wanderweg zum Schoberstein unterwegs, als auf einer Seehöhe von etwa 580 Metern ein etwa kopfgroßer Stein, auf welchen er stieg, abbrach. In weiterer Folge stolperte er, kam über den Wegrand hinaus und stürzte etwa 10 bis 15 Meter ab, berichtet die Polizei.

Mehrere Sanitäter halfen, Schwerverletzten zu versorgen

Zwei weitere Wanderer fanden den bewusstlos am Boden liegenden Mann und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen – einer der beiden war auch ein ausgebildeter Rettungssanitäter. Drei weitere Wanderer, von denen zwei Sanitäter und eine eine Medizinstudentin waren, halfen ebenfalls mit. Der alarmierte Notarzthubschrauber versuchte, den Verletzten per Tau zu retten, die Rettung scheiterte jedoch am Nebel.

Schwerverletzter von Hubschrauber in Krankenhaus gebracht

Den Notarzt konnte man aber einige Meter oberhalb der Nebeldecke absetzen, wodurch dieser dann die Versorgung übernehmen konnte. Im Anschluss wurde der Schwerverletzte von der Bergrettung ins Tal gebracht und dort mit den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.