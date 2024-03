Klagenfurter Athleten ergehen sich den Dreifach-Sieg

Die beiden M70-Athleten Valentin Topitschnig und Walter Jakobitsch holten gleich drei Siege bei den kroatischen und slowenischen Masters-Meisterschaften in Zagreb. Topitschnig gewann die 400 Meter in 1:11,48 Minuten. Jakobitsch trug sich gleich zweimal in die Siegerliste ein. Der Geher gewann die 1.500 Meter in 7:42,94 Minuten und die 3.000 Meter 21:08,06 Minuten.