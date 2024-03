Jugendbande verbreitet in steirischer Schule Angst und Schrecken

Veröffentlicht am 3. März 2024, 16:20 / ©Fotomontage: 5 Minuten & pololia-stock.adobe.com

Dabei handelt es sich aber nicht um den einzigen extremen Fall an einer Schule im Bezirk Graz-Umgebung in den vergangenen Tagen und Wochen. Erst Mittwochfrüh gab es in einer Schule einen großen Polizeieinsatz, da zwei Schüler mit einer vermeintlichen Waffe hantiert hatten. Ein möglicher Amoklauf hatte erst nicht ausgeschlossen werden können, es handelte sich schlussendlich aber „nur“ um Spielzeugpistolen – mehr dazu hier.

Schule hat in Form eines Rundschreibens informiert

Aus einer weiteren Schule im Bezirk Graz-Umgebung wurden währenddessen bereits mehrere Schüler der Mittelschule verwiesen, wie es nun in Medienberichten heißt. Dabei solle sich ein besonders extremer Vorfall bereits vor den Semesterferien ereignet haben. Mehrere Mädchen seien demnach im Schul-WC eingesperrt und schließlich sogar mit einem Messer bedroht worden. Eltern haben den Fall der Schule gemeldet, daraufhin informierte die Schule in Form eines Rundschreibens. Der Schüler, der mit dem Messer hantiert haben soll, wurde demnach sofort der Schule verwiesen und soll auch nicht mehr an die Schule zurückkehren.

Mehrere Schulverweise ausgesprochen

Doch der 14-Jährige habe wohl gemeinsam mit anderen Burschen häufiger Gewalt angedroht und Angst in der Schule und unter den Mitschülern verbreitet. Die Bildungsdirektion bestätigt gegenüber Medien daher nun auch gleich mehrere Schulverweise. Einer der vier Schüler, um die es geht, dürfe auf der Schule bleiben, die übrigen drei werden auf andere Schulen aufgeteilt.