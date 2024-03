Vorösterliches Programm in der Gemeinde Wernberg

Veröffentlicht am 3. März 2024, 16:27 / ©Pixaybay / 165106

Am Dorfplatz und im Pfarrhof Gottestal in der Gemeinde Wernberg findet am Samstag, dem 9. März 2024, eine ganz besondere Veranstaltung statt. Bei den „Gottestaler Osterfreuden“ versammeln sich regionale Ausstellern und bieten bäuerliche Erzeugnisse, Blumen, Honig, Handwerkskunst sowie ein vorösterliches Programm! Unter anderem gibt es ab 17 Uhr gibt es ein Konzert von „SoundArt Sincere“ bei freiem Eintritt sowie ein buntes Kinderprogramm ab 15 Uhr.

Kinderflohmarkt und Kulinarik

Auch ein Kinderflohmarkt wurde auf die Beine gestellt. „Derzeit sind noch vier Plätze frei“, erklärt Initiatorin Isabell Schwarz im Gespräch mit 5 Minuten. „Wir haben so viele kreative Köpfe und Menschen, die mit Leidenschaft und Liebe ihre Waren produzieren und das gehört gefördert. Daher hab ich mich entschlossen, diese Veranstaltung ins Leben zu rufen.“ Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.