400 Meter in den Tod gestürzt: Tragisches Alpinunglück in Salzburg

Ein tragisches Unglück hat sich heute Früh in Salzburg ereignet. Unterhalb des Kematsteins (Salzburg) fiel jener 48-jähriger Skitourengeher derart unglücklich, dass er daraufhin 400 Meter über steiles und felsiges Gelände in den Tod stürzte. Der 48-jährige Salzburger verstarb noch an der Unglücksstelle, auch das Rettungshubschrauberteam konnte ihm nicht mehr helfen. Im Einsatz standen auch Bergretter aus Mühlbach und die Alpinpolizei.