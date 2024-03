19,8 Grad! Hier wurde der 20er heute fast geknackt

Veröffentlicht am 3. März 2024, 17:18 / ©bergfex / Waidhofen an der Ybbs

Für diese Jahreszeit sehr hohe Temperaturen und Sonnenschein hatten auch heute große Teile Österreichs im Griff. 19,8 Grad waren es dann schlussendlich, die das Thermometer in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) angezeigt hat. Wärmer war es heute laut „Unwetterwarnzentrale“ nirgends sonst.

In Niederösterreich scheinbar besonders warm

Hinter Waidhofen folgte die innere Stadt von Wien mit 18,9 Grad. Generell scheint es heute in Niederösterreich besonders warm gewesen zu sein. So hatte es auch in Berndorf, Klausen-Leopoldsdorf und Tullnerfeld noch zumindest 18,5 Grad. Ebenfalls 18,5 Grad hatte es in Schönau an der Enns (Oberösterreich).

Temperaturen gehen jetzt dann wieder langsam zurück

In den kommenden Tagen dürften die Temperaturen aber wieder langsam zurückgehen, ehe gegen Wochenmitte wohl wieder für die Jahreszeit durchschnittliche Temperaturen zu erwarten sind. Die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ sagen jedenfalls für Mittwoch und Donnerstag maximal 13 bzw. 14 Grad voraus.