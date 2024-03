Musikwochen Millstatt starten in die Spielsaison

Veröffentlicht am 3. März 2024, 18:19 / ©Kaspars Teilans

Seit über vier Jahrzehnten setzen die Musikwochen Millstatt besondere Akzente in der Kulturszene rund um den Millstätter See. Insgesamt 18-mal bietet sich auch heuer zwischen Mai und September wieder die Möglichkeit, Musik in ihrer Vielfalt zu erleben. Die Bandbreite reicht von jungen Talenten wie dem gebürtigen Radentheiner David Edlinger, über hochkarätige Kammermusik mit dem „ensemble minui“ oder der Formation „Vienna Strings“ bis hin zu den „Wiltener Sängerknaben“. Besonders groß ist die Freude darüber, dass das Vokalensemble „Latvian Voices“ die Saison zum Muttertag feierlich einleiten wird. Das vollständige Konzertprogramm 2024 gibt es online unter www.musikwochen.com.