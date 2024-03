4:0! Sturm Graz nimmt den WAC in 23 Minuten auseinander

4:0 hieß es am Ende zwischen Sturm Graz und dem WAC. Dabei sah es lange nicht nach einem derart klaren Sturm-Sieg aus. Lange haben sich die Grazer schwer getan, in der 66. Minute ist der Torbann dann aber gebrochen. Mika Biereth traf zum 1:0, vier Minuten später war Manprit Sarkaria zur Stelle. Für die endgültige Entscheidung sorgte Dimitri Lavalée in der 85. Minute mit dem 3:0. In der 89. Minute legte David Affengruber dann sogar noch das 4:0 nach.

WAC ohne Chance auf Meistergruppe, Sturm bei Hartberg zu Gast

Der WAC hat damit keine Chance mehr auf die Meistergruppe und muss die letzten zehn Spiele der Saison in der Qualifikationsgruppe spielen. Für die Grazer findet kommendes Wochenende das letzte Spiel vor der Meistergruppe gegen den TSV Hartberg statt. Die Oststeirer haben dabei noch beste Chancen auf die Meistergruppe. Die Stimmung wird beim Steirer-Derby wohl auch stimmen, ist es doch bereits ausverkauft – wir haben berichtet.