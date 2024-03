Schock für Kärntnerin: Einbrecher kam, obwohl sie zu Hause war

In den frühen Morgenstunden schlug ein bislang unbekannter Täter die Verglasung der Eingangstüre eines Wohnhauses in Suetschach in der Gemeinde Feistritz im Rosental ein. Dabei ging jedoch nur die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch und auch die 49-jährige Hausbesitzerin wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Daraufhin floh der Täter in unbekannte Richtung. „An der Haustür entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro“, teilt man seitens der Polizei mit.