Rotjacken starten mit Niederlage in die Viertelfinalserie

Die Rotjacken starteten am Sonntagabend in ihr erstes Match der „Best-of-Seven“-Viertelfinalserie gegen die Pioneers Vorarlberg. Um 17.30 Uhr erfolgte der Anpfiff in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt und bereits wenige Sekunden später begann die Torejagd! Innerhalb der ersten Minute gelang Nick Pastujov der erste Treffer des Abends zugunsten der Pioneers. Er fixierte damit den Spielstand des ersten Drittels.

Pioneers bauen Vorsprung weiter aus

Auch im zweiten Abschnitt blieb die Trefferquote niedrig. Zwar erhöhte Steven Owre den Vorsprung der Pioneers in der 27. Minute auf 2:0, ansonsten verging das Match aber torlos. Trotz einiger Chancen konnten die Klagenfurter nicht mehr aufholen und mussten im ersten Spiel der best-of-seven-Serie in Klagenfurt eine Niederlage hinnehmen.