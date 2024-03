VSV-Adler verlieren erstes Playoff-Duell

Die VSV-Adler starteten am Sonntagabend in ihr erstes Match der „Best-of-Seven“-Viertelfinalserie gegen den HCB Südtirol Alperia. Um 18 Uhr erfolgte der Anpfiff in der Sparkasse-Arena in Bozen. 15 Minuten später fiel auch schon der erste Treffer des Abends. Der Südtiroler Center-Spieler Daniel Mantenuto pfefferte den Puck in die Maschen der Blau-Weißen. Wenig später erhöhte Daniel Frank den Spielstand dann auf 2:0.

Südtiroler bauen Vorsprung weiter aus

Auch das zweite Drittel sorgte bei den VSV-Fans zunächst für enttäuschte Blicke. In der 29. Minute bugsierte Frank ein zweites Mal die Scheibe ins Netz der Villacher. Enrico Miglioranzi erhöhte kurz darauf auf 4:0. Dann schienen die Adler jedoch endlich aus ihrem Winterschlaf zu erwachen und schließlich holte Andrew Desjardins zum Gegenschlag aus. Kurz vor Spielende traf dann auch noch Dylan MacPherson zugunsten des VSV! Doch Brad McClure konterte und so mussten die Blau-Weißen trotz allem im ersten Match der best-of-seven-Serie eine 2:5-Niederlage hinnehmen.