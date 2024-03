Nach Alko-Fahrt mit fremdem Auto: Wiener fährt der Polizei in die Arme

Veröffentlicht am 3. März 2024, 20:31 / ©BMI/Gerd Pachauer

Heute in den frühen Morgenstunden wurde von einem zunächst Unbekannten vom Parkplatz der Forsteralm (Oberösterreich) ein Auto vermeintlich gestohlen. Dies brachte der Autobesitzer jedenfalls in den Vormittagsstunden zur Anzeige. Als die Polizei dann nach dem Wagen fahndete, fand man ihn auf der B121 im Ortsgebiet von Weyer und was ihnen der Fahrer sagen sollte, damit hatten sie wohl nicht gerechnet.

So ist die „Tat“ abgelaufen

Dieser, ein 20-jähriger Wiener, hatte ihn nämlich eigenen Angaben zufolge bei der Hauszufahrt seines Elternhauses abgestellt vorgefunden und wollte ihn wieder auf den Parkplatz der Forsteralm zurückbringen. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der 20-Jährige gegen 4 Uhr in den unversperrten Wagen gelangt sein, in einer Jacke den Autoschlüssel gefunden haben und danach stark alkoholisiert nach Hause gefahren sein“, erklärt nun die Polizei.

Das Auto ist wieder beim rechtmäßigen Besitzer

Ein Alko-Test verlief positiv, der Wagen wurde unbeschädigt an den Zulassungsbesitzer zurückgegeben. Der 20-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr wegen des Verdachtes des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land wegen des Lenkens eines Fahrzeuges in alkoholisiertem Zustand angezeigt.