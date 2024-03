Katholische Frauenbewegung lud zum Benefiz-Suppenessen ins Bischofshaus

Die Aktion „Familienfasttag“ wird seit 1958 jährlich von der Katholischen Frauenbewegung organisiert und österreichweit unter dem Motto „Teilen spendet Zukunft“ durchgeführt. Mit den eingenommenen Spenden werden rund 70 Projekte in den Ländern des Südens unterstützt. Die kfbö setzt dieses Jahr den Fokus auf Frauen in Gegenden, die in besonderer Weise von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und neben klimatischen außerdem genderspezifische Herausforderungen zu bewältigen haben. Eines der rund 70 geförderten Projekte befindet sich im nepalesischen Distrikt Kailali und veranschaulicht als Modellprojekt die Schwierigkeiten, denen Frauen im globalen Süden im Kontext der Klimakrise begegnen.