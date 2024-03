Mit 0,9 Promille durch Graz gerast: Fahrer landet auf Intensivstation

Gegen 13 Uhr ereignete sich in Graz in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Unfall zwischen einem 49-jährigen serbischen Motorrad-Lenker und einem 56-jährigen österreichischen Rennradfahrer. Der Rennradfahrer hielt sein Rad aufgrund von Rotlicht an einer Kreuzung Nähe des Hauptbahnhofs-Graz an.

Radfahrer fuhr bei Grün

Als die Ampelanlage wieder grünes Licht zeigte, fuhr der Radfahrer auf der Radfahrerüberfahrt in östlicher Richtung los. Der 49-jährige Serbe, welcher mit seinem Motorrad, auf welchem auch seine 51-jährige Freundin mitfuhr, auf einem Fahrstreifen in Richtung Süden fuhr, kreuzte den Weg mit dem Rennradfahrer und so prallte das Motorrad mit beiden Personen gegen den querenden Radfahrer. Alle drei beteiligten Personen kamen zu Sturz und verletzten sich dabei.

Schwer verletzt

Der Radfahrer und die Sozia erlitten nur leichte Verletzungen. Der Lenker des Motorrades zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde stationär auf der Intensivstation aufgenommen. Ein durchgeführter Alkotest beim Motorradfahrer ergab ein Ergebnis von 0,9 Promille.