Nach Schlägerei: Opfer kämpft vor Gericht um Nasen-OP

Vor dem Landesgericht Klagenfurt wird am heutigen Montag diskutiert, wie es jetzt weitergehen kann. Seit dem Schlag ins Gesicht soll der 26-jährige Kärntner einen Höcker auf der Nase haben und Probleme beim Atmen haben. Der Täter in dem Fall kassierte bereits eine bedingte Haftstrafe. Nun fordert das Opfer, dass auch die Kosten für eine rasche Nasen-OP erstattet werden.

Lange Wartezeit für OP in öffentlichem Krankenhaus

Das Problem ist nämlich folgendes: In einem öffentlichen Klinikum würde Korrektur einer schiefen Nasenscheidewand zwar von der Sozialversicherung bezahlt, er müsste aber aufgrund von OP-Rückstaus bis Ende 2025 warten. In einer Privatklinik könnte er deutlich schneller operiert werden, müsste aber rund 15.000 Euro blechen. Der Anwalt des Täters bietet 10.000 Euro als Schmerzensgeld und für die Deckung der Operationen an.

Richter hat „kein Verständnis“

Richter Daniel Binder, der die Verhandlung heute führen wird, soll laut ORF kein Verständnis dafür haben, dass „Menschen ihrem Recht auf eine notwendige Operation nachlaufen müssten“. Heut soll also geklärt werden, ob eine Operation zeitnäher durch andere öffentliche Krankenhäuser durchgeführt könnte.