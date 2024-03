Ausweichmanöver ging schief: Fußgänger von Auto erfasst

Veröffentlicht am 4. März 2024, 08:33 / ©5 Minuten

Im Bereich der B 186 im Gemeindegebiet von Sölden bemerkte ein 55-jährigen österreichischer Autofahrer am Sonntagabend, am 3.März 2024 gegen 17.50 Uhr, einen Fußgänger auf der Straße. Der 23-jährige Mann aus den Niederlanden spazierte am Fahrbahnrand entlang.

Ein Bus kam entgegen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und des Umstandes, dass zur gleichen Zeit auf der Gegenfahrbahn ein Bus entgegenkam, war es dem 55-Jährigen nicht möglich, einen Unfall mit dem Fußgänger zu verhindern. Es kam zu einer Berührung mit dem rechten Außenspiegel des Autos und dem Fußgänger. Der Niederländer wurde dabei verletzt und von der Rettung zu einem regionalen Arzt gebracht.