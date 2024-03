Tragödie überschattete Murtaler Jahrmarkt: Alko-Lenker nun im Fokus

Veröffentlicht am 4. März 2024, 08:39 / ©5 Minuten

In Niederwölz hat der Maxlaunmarkt im Oktober des Vorjahres viele Menschenmassen angelockt. Doch das feierliche Spektakel wurde von einem tragischen Ereignis überschattet: Ein 23-jähriger Fußgänger wurde von einem Auto ergriffen. Für den Murtaler kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen schweren Verletzungen. Der Lenker des Fahrzeuges beging anschließend Fahrerflucht.

So geschah die Tragödie

Der 23-jährige Murtaler besuchte das traditionelle Volksfest in Murau. Gegen 2.45 Uhr ging er auf der B75 (Straßenkilometer 2,5) zu Fuß in Richtung Oberwölz. Plötzlich wurde er vom Auto eines vorerst unbekannten Fahrzeuglenkers von hinten erfasst. Sämtliche Rettungskräfte (Rettung, Notarzt, Feuerwehr) konnten dem jungen Mann nicht mehr helfen. Er verstarb an der Unfallstelle.

Schwer alkoholisiert

Mehrere Polizeistreifen fahndeten die gesamte Nacht nach dem fahrerflüchtigen Unfallbeteiligten. In den frühen Morgenstunden konnte schließlich ein 25-Jähriger Murauer ausgeforscht werden. „Spuren an seinem Fahrzeug deuten auf eine Unfallbeteiligung hin. Aufgrund der schweren Alkoholisierung des Verdächtigen, sind die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Scheifling derzeit erschwert“, hieß es im Oktober von der Polizei. Eine Obduktion sowie eine toxikologische Untersuchung wurden angeordnet.

Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat nun Anklage gegen den mittlerweile 26-Jährigen erhoben. „Der Fall ist derzeit im Stadium des Hauptverfahrens und noch nicht abgeschlossen“, heißt es auf Anfrage von 5 Minuten. Ein Prozesstermin ist derzeit noch nicht bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.