Dramatische Szenen am Jakominiplatz: Wilde Verfolgungsjagd durch Innenstadt

Kurz vor 3.30 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Auktionshaus auf den Jakominiplatz gerufen, nachdem es dort zu einem Einbruchsalarm gekommen war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter offenbar mit einem Pkw retour gegen die Auslagenscheibe fuhren und so in den Geschäftsraum gelangten. In der Folge flüchteten sie samt Beute und dem genannten Pkw über die Reitschulgasse, den Dietrichsteinplatz und die Münzgrabenstraße in Richtung stadtauswärts. Mehrere Polizeistreifen nahmen umgehend einsatzmäßig die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeuges auf. Dabei gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse dem rasant flüchtenden Fahrzeug zu folgen.

Täter umfuhren polizeiliche „Barrikade“

Im Kreuzungsbereich Münzgrabenstraße/Fröhlichgasse versuchte eine weitere Streife das Fluchtfahrzeug mit einem auf der Fahrbahn quer gestellten Polizeifahrzeug anzuhalten, wobei die Täter die Sperre umfuhren. Kurz darauf konnte sich ein Einsatzfahrzeug der SRK-SIG (Schnellen Interventionsgruppe) vor das flüchtende Täterfahrzeug drängen und dieses anhalten. Mit einer dementsprechenden Täteransprache holten die speziell ausgebildeten Polizisten die zwei Tatverdächtigen dann aus dem Fahrzeug und nahmen sie fest. Beide Männer wurden ins Polizeianhaltezentrum überstellt.

Ermittlungen laufen

Seither laufen die Ermittlungen durch das Kriminalreferat der Grazer Polizei. Details zu den Tatverdächtigen bzw. zur Beute und dem sichergestellten Fluchtfahrzeug will die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlichen. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich jedenfalls bis auf weiteres in Haft. Die Ermittlungen laufen.