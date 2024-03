Endgegner Talabfahrt: Ehepaar völlig K.O. von Krippenstein gerettet

Ein Paar aus Wien verbrachte am 2. März 2024 einen Schitag am Dachstein Krippenstein in Obertraun. Das Paar fuhr mehrfach die Abfahrt vom Krippenstein bis zur Station Gjaidalm und wollte zum Schluss die Talabfahrt in Angriff nehmen.

Völlig erschöpft den Notruf gewählt

Gegen 16 Uhr starteten die beiden 25-Jährigen ihre Fahrt auf der offiziellen Piste, kamen jedoch deutlich langsamer voran als geglaubt. Die Piste wurde in Talnähe immer buckeliger und wegen den Temperaturen natürlich auch etwas weicher. Gegen 18.15 Uhr musste das Ehepaar jedoch aufgeben. Es wurde bereits dunkel und die beiden Urlauber verließen die Kräfte. Erschöpft mussten sie einen Notruf auf der Piste absetzen. Gegen 19.30 Uhr erreichten die beiden, etwas gezeichnet von den Strapazen aber unverletzt, mit dem Ratrac die Talstation der Krippenstein Seilbahn.