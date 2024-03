Großeinsatz in Wiener Schule: Schüler mit Waffe gesichtet

Ein Großeinsatz läuft aktuell in einer Berufsschule in der linken Wienzeile. Medienberichten zufolge wurde ein Mann mit einer Waffe im Gebäude gesichtet. Die Wiener Polizei bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Kurz vor 9 Uhr stürmten daraufhin bewaffnete Polizisten in die Schule. Unzählige Schüler versammelten sich bereits außerhalb des Gebäudes. Einige Personen sollen sich jedoch nach wie vor in der Schule befinden. Der genaue Grund für die Alarmierung wurde nicht nicht bestätigt. Nähere Informationen folgen in Kürze.

UPDATE 9.45 Uhr

Aktuell kommt es wegen des Einsatzes im Bereich der Berufsschule Mollardgasse auch zu Sperren und Verkehrsbehinderungen, heißt es von Seiten der Wiener Polizei auf der Social Media Plattform „X“.

#Aktuell ziehen wir unsere Kräfte zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Berufsschule #Mollardgasse zusammen. In diesem Bereich kommt es zu Verkehrssperren und Behinderungen. #w0403 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 4, 2024

UPDATE 10.15 Uhr: Verdächtigter Schüler gefunden

Auch die Wiener Berufsrettung ist vor Ort. Berichte über Verletzte gibt es vorerst nicht. Ein Schüler wurde mit einer Spielzeugwaffe und einer Art Schutzweste in der Schule in Wien-Margareten gesichtet. Ein unbeteiligter Schüler habe den scheinbar bewaffneten Burschen gesehen und den Notruf gewählt, teilte die Pressestelle der Wiener Polizei der APA mit. Es kam laut Beamten zu keiner Gewaltanwendung. Bei einer Durchsuchung wurde der Schüler mit einem Paintball-Markierer gefunden. Die Hintergründe des Zwischenfalls waren noch nicht klar. Die Spezialeinheiten der Cobra und der Wega waren im Einsatz. „Die gesetzten Maßnahmen im Bereich der Schule werden gerade zurückgefahren“, teil die Polizei kürzlich mit. (APA/red.4.3.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2024 um 10:23 Uhr aktualisiert