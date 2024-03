Eisiges Schneefeld wurde zum Verhängnis: Klettertour endete mit Notruf

Veröffentlicht am 4. März 2024, 09:59 / ©LPD NÖ

Ein 25-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau unternahmen am 3. März 2024, gegen 11.45 Uhr, eine Klettertour über den Alpenvereinssteig vom Großen Höllental auf die Raxalpe. Im Bereich des Gustav-Jahn-Steiges, im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax, gerieten sie in ein steiles, eisiges Schneefeld.

Einsatz verrechnet

Aufgrund fehlender Ausrüstungsgegenstände war ein gefahrloses Weiterkommen bzw. ein Abstieg nicht mehr möglich. Darauf wurde von den beiden über Notruf um Hilfe ersucht. Sie wurden von einem Alpinpolizisten mittels Taubergung mit dem Hubschrauber der Flugpolizei aus der Wand gerettet. Der Einsatz wird den beiden 25-Jährigen verrechnet.