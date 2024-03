Nach Feuerdrama in Völs: Jetzt kamen neue Details ans Licht

Veröffentlicht am 4. März 2024, 10:35 / ©FF Völs

Am Freitag 1. März.2024, gegen 21.44 Uhr, geriet in Völs eine Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses in Vollbrand. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Fenster und drohten auf die darüber befindliche Wohnung überzugreifen, da durch die Hitzeeinwirkung die Fensterscheibe der oberen Wohnung zerbrach – wir haben berichtet.

Brandursache nun geklärt

Die Feuerwehrleute konnte nur unter Verwendung von Atemschutz in die Wohnung eindringen und den Brand bekämpfen. Die Wohnungsbesitzer waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Völs und die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit insgesamt 50 Einsatzkräften, die Rettung mit zwei Fahrzeugen und fünf Polizeistreifen. Die Ermittlungen liefen seitdem auf Hochtouren. Nun wurden neue Details bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Gebrechen im Bereich des Schlafzimmers als Brandursache ausgegangen.