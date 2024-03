So brav nutzen Kärntner den Gelben Sack

Ein Jahr nach der Umstellung des Sammelsystems zieht der Umweltdienstleister Interzero Bilanz. Die aktuellen Ergebnisse für 2023 zeigen einen deutlichen Zuwachs bei gesammelten Verpackungen im Vergleich zum Jahr 2022. Österreichweit wurden 2023 rund 220.000 Tonnen an Leicht- und Metallverpackungen gesammelt, was einem Plus von mehr als 6 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Besonders stark fällt der Anstieg in den Bundesländern Wien und Niederösterreich aus, wo die Sammelmasse aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne jeweils um mehr als 20 Prozent gesteigert werden konnte.

Landesweites Plus von etwa 15 Prozent

Für das ganze Bundesland Kärnten weisen die Zahlen des Umweltdienstleisters Interzero im Jahr 2023 ein Plus von etwa 15 Prozent im Vergleich zu 2022 auf. Besonders stark ist der Anstieg in den Regionen, in denen bisher nicht alle Leichtverpackungen in der getrennten Sammlung, sondern teilweise planmäßig über die Restmüllsammlung erfasst wurden. So verzeichnet etwa Klagenfurt Stadt ein Plus von 20 Prozent. Auch in Regionen, in denen bisher schon alle Leichtverpackungen gesammelt wurden, gibt es leichte Zuwächse, etwa in Spittal an der Drau mit 1,06 Prozent.

Trotzdem Aufholbedarf

„Die Steigerung der Sammelmengen soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die pro Einwohner gesammelte Menge sehr unterschiedlich ausfällt und vor allem in den städtischen Regionen noch ein deutlicher Aufholbedarf gegeben ist. Die Vereinheitlichung der Leichtverpackungssammlung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung der Recyclingquoten. Jedoch können die EU-Recyclingquoten nicht allein durch das gemeinsame Sammeln von Kunststoff- und Metallverpackungen erreicht werden“, so Martin Ulke, Geschäftsführer von Interzero Circular Solutions Europe. „Auch Maßnahmen im Zusammenhang mit der Recyclingfähigkeit von Verpackungen bis hin zu Innovationen im chemischen Recycling von Verpackungen werden zukünftig eine wichtige Rolle spielen“.