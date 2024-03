Nach brutalem Dreifachmord: Angeklagter „zaubert“ sich Antwort herbei

Der 27-Jährige hatte am Freitagabend mit einem Messer in dem Etablissement in der Engerthstraße ein Blutbad angerichtet. Die Identität der drei getöteten Frauen – es dürfte sich um Chinesinnen handeln, die möglicherweise mit falschen Papieren als Sexarbeiterinnen nach Österreich gekommen waren – stand zuletzt nicht zweifelsfrei fest – wir haben berichtet.

Psychiatrisches Gutachten erstellt

Der Mann war zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Kärnten untergebracht, wo er sich Ende Jänner vorschriftsmäßig abgemeldet hatte und in die Bundeshauptstadt übersiedelt sein dürfte. Vor rund einer Woche klickten bei dem Verdächtigten in Kärnten die Handschelle. Seitdem sitzt er in U-Haft. Nun wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt um eine mögliche Zurechnungsunfähigkeit oder sonstige Gründe abklären zu können. Die genauen Ergebnisse werden noch bekanntgegeben. Der Rechtsanwalt des Beschuldigten gibt bereits Details bekannt.

27-Jähiger „glaubt an Hexen“ und das Übernatürliche

Medienberichten zufolge lebe der beschuldigte Afghane in einer „Wahnwelt“. Dem Gutachten zufolge wurde er als „psychisch krank“ eingestuft. Er glaube am Zauberei und sei davon überzeugt, dass das Messer „durch Magie“ in Bewegung gesetzt wurde, teilt sein Verteidiger nun mit. Er solle sich zum Zeitpunkt der brutalen Messerattacken in einer Moschee aufgehalten haben, erklärte der Mann bei seiner polizeilichen Einvernahme. Der 27-Jährige sei überzeugt, dass „Hexen“ ihr Unwesen treiben würden. Was jedoch Fakt ist: Der Tatverdächtige war an dem Abend in einem Gebüsch vis-a-vis des Rotlicht-Lokals festgenommen worden, mit der Tatwaffe in seiner Hand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2024 um 12:26 Uhr aktualisiert