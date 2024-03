Darum wird die Landesstraße L121 am 6. und 7. März gesperrt

Was aber ist der Grund für die Sperre? Die L121 wird als Sicherheitsmaßnahme gesperrt aufgrund der Forstarbeiten im Bürgerwald, welche am Mittwoch, den 6. sowie am Donnerstag, den März durchgeführt werden. Eine Umfahrung über Kühau wird eingerichtet. „Bitte folgen Sie der Beschilderung vor Ort“, so die Bitte der Stadtgemeinde Frohnleiten.