Bis zum 30. Geburtstag: Diese Impfung soll kostenlos werden

Gesundheitsminister Johannes Rauch, die Gesundheits-Landesrät:innen und die Vorsitzenden des Dachverbands der Sozialversicherungsträger sprachen sich anlässlich des internationalen HPV-Tags heute, 4. März, für die Erweiterung aus. Mit der Impfung lassen sich in Österreich pro Jahr bis zu 180 Todesfälle verhindern. Ein Beschluss über das öffentliche Impfprogramm ​soll im April fallen.

Zahl der Impfungen fast verdoppelt

Seit 1. Februar vergangenen Jahres ist die HPV-Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 9. bis zum 21. Geburtstag kostenlos verfügbar. Die Zahl der Impfungen hat sich seither fast verdoppelt. Nun planen Bund, Länder und Sozialversicherung eine neuerliche Ausweitung: Bis Ende 2025 sollen auch junge Erwachsene bis zum 30. Geburtstag die HPV-Impfung kostenlos nachholen können. Im Zuge der Gesundheitsreform stehen jährlich 90 Millionen Euro zusätzlich für das öffentliche Impfprogramm zur Verfügung.

HPV-Impfung rettet Leben

“Die HPV-Impfung ist die einzige Impfung gegen Krebs. Sie rettet Jahr für Jahr viele Menschenleben in Österreich. Wir wollen nun allen Menschen bis zum 30. Geburtstag die Möglichkeit bieten, die kostenlose HPV-Impfung nachzuholen. Denn Gesundheit darf keine Frage des Einkommens sein”, so Rauch. “Das sind tolle Neuigkeiten und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier rasch in die Umsetzung kommen können. Als Wiener Gesundheitsstadtrat setze ich mich ganz klar dafür ein, dass alle Impfungen, die vom Nationalen Impfgremium empfohlen sind, ein selbstverständlicher Teil der Sozialversicherung und damit kostenlos werden”, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Für die Sozialversicherung stellen sich die beiden Vorsitzenden des Dachverbands der Sozialversicherungsträger hinter das Vorhaben.

400 bis 500 Krebserkrankungen pro Jahr

Humane Papillomaviren, HPV, sind omnipräsent: Zumindest 80 Prozent aller Frauen und Männer infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HPV. In Österreich erkranken jährlich zwischen 400 und 500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Fast die Hälfte von ihnen stirbt an der Erkrankung. EU-weit ist Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebserkrankung von Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass für 90 Prozent der Fälle Humane Papillomaviren (HPV) verantwortlich sind. Auch andere Krebserkrankungen im mittleren Rachenraum und an den Geschlechtsorganen werden durch HP-Viren ausgelöst. Sie betreffen sowohl Männer als auch Frauen.

Häufig gestellte Fragen: Wie wird HPV übertragen? Die Übertragung findet durch Haut-zu-Haut-Kontakt statt und kann durch die Verwendung von Verhütungsmitteln nicht verhindert werden. Eine Infektion kann vorerst unbemerkt verlaufen und erst viele Jahre später zu einer Erkrankung führen. Was ist HPV? Es handelt sich dabei um humane Papillomaviren. Eine Infektion mit HPV ist leicht übertragbar und gehört zu den weltweit häufigsten Geschlechtskrankheiten und führt in bestimmten Fällen auch zu Krebs. Soll ich mich gegen HPV impfen? “Die HPV-Impfung ist die einzige Impfung, die vor bestimmten Krebserkrankungen schützt”, erklären die Vorsitzenden des Dachverbands der Sozialversicherungsträger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2024 um 13:33 Uhr aktualisiert