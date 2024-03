Mit After Work Markt & Co: Stadtmarketing mit Bilanz zufrieden

Beliebte Veranstaltungsformate wie „After Work Markt“ oder „Donnerszenen“ wurden etabliert. Mit den City 10ern konnte ein Gesamtumsatz von fünf Millionen Euro in den teilnehmenden Innenstadtbetrieben erwirtschaftet werden.

Gelungene Veranstaltungen

Wenn der Klagenfurt Tourismus der „Außenminister“ Klagenfurts ist, dann kann das Stadtmarketing als „Innenminister“ bezeichnet werden. Am Montag wurde nach vier Jahren „Klagenfurt Marketing (KLAMAG)“ bei einem Pressegespräch Bilanz gezogen. Diese kann sich sehen lassen. Trotz schwierigem Start 2020 mitten in der Corana-Zeit ist es gelungen, acht neue Veranstaltungsformate in Klagenfurt aufzuziehen: DonnerSzenen, Drachenjagd, After Work Markt, Urban Echo, Salon Inge, Lendmarkt, Hafenknistern und Karneval am Benediktinermarkt. Die Initiativen sorgen das ganze Jahr über für eine zusätzliche Belebung der Innenstadt. „Das Stadtmarketing hat sich als wichtiges Bindeglied zwischen der Innenstadt, der Wirtschaft, der Kaufmannschaft und dem Rathaus etabliert. Gemeinsam konnte viel Positives für Klagenfurt umgesetzt werden, ob After Work Markt, das Hafenknistern oder zuletzt der Fasching am Benediktinermarkt. Die verschiedenen Initiativen des Stadtmarketings sorgen für eine zusätzliche Belebung der Stadt“, hob Bürgermeister Christian Scheider hervor.

„Oh wie schön ist Klagenfurt“

Ein wirtschaftlicher Erfolg ist das neu aufgesetzte City 10er-Gutscheinsystem. In den ersten vier Jahren wurden Gutscheine im Wert von 4,9 Millionen Euro verkauft, knapp 500 Partnerbetriebe aus Gastro, Handel- und Dienstleistungsgewerbe im gesamten Stadtgebiet beteiligen sich. Ebenfalls gut angenommen werden die Gewinnspiel-Aktionen – beispielsweise das „Oh wie schön“-Gewinnspiel mit über 100 Sachpreisen, oder das als Osternestsuche organisierte Ostergewinnspiel. Als Frequenzbringer erwies sich auch die Öffnung und Bespielung der Klagenfurter Innenhöfe, etwa mit den „Donnerszenen“ oder der Kampagne „Oh wie schön ist Klagenfurt“.

„Bekanntheit weiter steigern“

„Das Stadtmarketing kann in Anbetracht der budgetären Bedingungen eine imposante Bilanz vorweisen. Um die Bekanntheit der Stadt im Umkreis von 200 Kilometern weiter zu steigern, werden wir unsere Kräfte bündeln. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsservice und der Universität soll ein Standortmarketing etabliert werden, das auch im Hinblick auf die Koralmbahn von Bedeutung sein wird“, betonte Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht. In Zukunft sollen verstärkt Studierende, Arbeitskräfte und Tagesausflügler mit gezieltem Standortmarketing nach Klagenfurt gelockt werden.

Neue Kooperationen

„Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit unseren Partnern konnten wir mit diversen Veranstaltungen die Frequenz in der Innenstadt deutlich steigern. Mit verschiedenen Marketingtools konnten wir zudem Klagenfurt als attraktive Shopping- und Erlebnisdestination präsentieren. Durch das neu aufgesetzte City 10er-Gutscheinsystems konnten in vier Jahren fast fünf Millionen Euro Umsatz gemacht werden“, fasste Mag. Inga Horny, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH, abschließend zusammen.