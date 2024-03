Achtung Nüsse! Davon sollten Allergiker besser die Finger lassen

Veröffentlicht am 4. März 2024, 13:56 / ©Canva

Die KoRo Handels GmbH ruft den Artikel „KoRo Chocolate Bar Berries 50 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7. Dezember 2024 zurück. Betroffen ist nach Unternehmensangaben ausschließlich die Charge 5023131.

Allerge fehlerhaft gekennzeichnet

Es besteht das Risiko, dass es während der Produktion der Sorte “Chocolate Bar Berries” bei einigen Packungen dazu kam, dass diese fälschlicherweise die Variante “Hazelnut” enthält. Dadurch entsteht eine fehlerhafte Allergenkennzeichnung. „Das Produkt sollte NICHT von Menschen verzehrt werden, die eine Allergie gegen Haselnüsse haben„, warnt der Verein für Konsumenteninformation. Für Personen ohne Haselnussallergie ist das Produkt unbedenklich.

©KoRo Handels GmbH Um diese Riegel handelt es sich.

Aufpassen beim Auspacken

Die fehlerhafte Charge ist von außen identifizierbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer befinden sich an der Seite der Verpackung nach folgendem Muster: “07.12.2024 5023131”. Ob das gekaufte Produkt tatsächlich betroffen ist, erkennt man daran, dass beim Aufschneiden der Riegel nicht wie üblich rote Beerenstücke in der Schokolade zu sehen sind, sondern Haselnussstücke in der Schokolade zu erkennen sind.

So tauscht du sie um

Die Riegel können in der entsprechenden Verkaufsstelle zurückgeben werden. Weiters kann aber auch eine E-Mail mit dem Betreff “Rückruf KoRo Chocolate Bar Berries” sowie ein Foto der Verpackung, auf dem das Mindesthaltbarkeitsdatum erkennbar ist, an [email protected] schicken. Allerdings ist hier notwendig, die Bankverbindung anzugeben, damit KoRo den Kaufbetrag erstatten kann.