Diese Versicherung kannst du bald auch bei der GRAWE abschließen

Die GRAWE will mit GRAWE MyMED auf die steigende Nachfrage nach persönlicher Gesundheitsvorsorge reagieren. „GRAWE MyMED ist für uns der nächste logische Schritt in der Erweiterung unseres Produktportfolios“, erklärt GRAWE Generaldirektor Klaus Scheitegel und ergänzt: „Dadurch gelingt es uns, ein noch umfassenderes Produkterlebnis anzubieten und das abzusichern, was unseren Kundinnen und Kunden wichtig ist: die eigene Gesundheit.“

Erstmals auch Krankenversicherungen

Bereits seit vielen Jahre bietet Versicherungen in den unterschiedlichsten Bereichen an, von Ärztinnen und Ärzten bis hin zu den Krankenanstalten. Auf diesem Fundament will man weiter aufbauen. „Die demografische Entwicklung und das deutlich gestiegene Bedürfnis, sich und seine Gesundheit bestmöglich abzusichern, sowie das aktuelle Marktumfeld waren ausschlaggebend für den Einstieg im Bereich der Gesundheitsversicherung“, so Generaldirektor-Stellvertreter Gernot Reiter. Näheres zu der neuen Versicherung findest du hier.