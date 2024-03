„Wir gehen am Zahnfleisch“: Beliebter Landgasthof muss zusperren

David Weinberger und Manuel Vidakovic wollten die Wirtshauskultur zurück nach Emmersdorf bringen, als sie Ende April 2023 den Landgasthof Stossier übernommen haben – wir haben berichtet. Weniger als ein Jahr später ist nun alles vorbei. Während sein Partner schon im Oktober die Segel gestrichen hat, können auch Weinberger und seine Frau nicht mehr. „Wir schaffen das nicht mehr. Meine Frau und ich machen das alleine, wir bekommen einfach kein Personal“, ist Weinberger im Gespräch mit 5 Minuten verzweifelt.

„Es tut uns wirklich weh“

„Es tut uns wirklich weh, aber wir kommen mittlerweile schon am Zahnfleisch daher. Die körperliche Gesundheit ist in dem Fall wichtiger“, so Weinberger weiter. Auch seine Berufskollegen hätten das selbe Problem. „Viele müssen aufhören“, weiß der Wirt. Es sei nicht machbar, Personal zu finden. „Und dann kommen noch teils kuriose Bedingungen von Bewerben vom AMS dazu.“ „Würden wir so weitermachen, machen wir uns kaputt. Wir arbeiten rund um die Uhr“, meint Weinberger.

„Hoffentlich finden wir einen Pächter, der uns das alles ablöst“

Ein weiteres Problem seien auch die gestiegenen Kosten. „Die Leute gehen mittlerweile nur noch am Wochenende wirklich essen. Unter der Woche ist es sehr rar“, so Weinberger. Rechnet man die Kosten gegen, bleibe am Ende des Monats kaum noch was übrig. Der Gastronom hofft nun, dass sie einen neuen Pächter für den Gasthof finden, „der uns das alles ablöst“.

„Bis 31. März machen wir noch fertig“

Geschlossen ist der Landgasthof Stossier jedoch noch nicht. „Dieses Monat machen wir bis 31. März noch fertig, danach ist Schluss.“ Für Weinberger und seine Frau heißt es danach, sich körperlich und gesundheitlich erst einmal zu erholen. „Aktuell haben wir nicht vor, wieder ein Lokal aufzumachen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, aber derweil sicher nicht“, macht Weinberger Hoffnung auf ein Comeback des Gastro-Duos irgendwann.