Kärntner Volksschule droht die Schließung: Bürger wehren sich jetzt

Die Volksschule St. Egyden (Ortsteil von Velden) soll nun einmal mehr vor der Schließung stehen. Bereits im Vorjahr stand es im Raum, nun werden die Gerüchte wieder etwas lauter. Der Bürgermeister von Velden, Ferdinand Vouk, spricht sich laut Medienberichten jedenfalls für das Bestehen der Volksschule aus. Der Grund für die mögliche Schließung: Von den 30 Schülern, die man für eine Volksschule braucht, sind nur 22 aus Velden.

Petition für Änderung des Schulsprengels gestartet

In einer Petition wird nun gefordert, dass man den Schulsprengel ändert. „Die Bürger der Marktgemeinde Velden und der Marktgemeinde Schiefling am See fordern die Änderung der bestehenden Schulsprengel und Zuweisung der Ortsteile Roach, Raunach, Ottosch, St. Kathrein (Süd) zum Schulsprengel der Marktgemeinde Velden am Wörthersee und damit den Erhalt des Schulstandortes der Volksschule St. Egyden“, heißt es in der Petition.

„Volksschule ist das Herz des Ortes“

Die meisten der Schüler würden sogar zu Fuß in die Schule gehen können. Und: „Die Volksschule ist das Herz des Ortes.“ Bisher haben über 600 Personen die Petition unterschrieben, man möchte 3.500 Unterschriften erreichen. Die Petition kannst du hier unterschreiben.