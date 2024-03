Neueröffnung: Dieser Shop sperrt heuer im Südpark auf

Im Südpark in Klagenfurt gibt es heuer eine leere Geschäftsfläche weniger. Noch ist der Shop komplett leer, doch Ende Oktober 2024 soll „Herzschlag“ eröffnen. Der neue Laden hat bereits vier Standorte, in Velden, Zell am See, Fohnsdorf und auch in Klagenfurt, in der Waaggasse 4.

„Fashion meets Rock’n Roll“

„Herzschlag“ ist für rockige, edle Mode für Mann und Frau bekannt. Die Zielgruppe sind dabei unter anderem Biker und Menschen, die auf ausgefallene und exklusive Kleidung stehen. „Herzschlag“ setzt Trends und arbeitet unter dem Motto „Fashion meets Rock’n Roll“, heißt es auf der Website des Unternehmens.