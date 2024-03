Frau (79) will Einkauf bezahlen – dann erlebt sie böse Überraschung

In Einkaufszentrum

Eine 79-jähriger Kärntnerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war heute in einem Klagenfurter Einkaufszentrum. Gegen 10.30 Uhr dürften ihr dann unbekannte Täter die Brieftasche aus ihrer Handtasche gestohlen haben. Den Diebstahl hat sie aber erst bemerkt, als sie in einem Geschäft bezahlen wollte. „In der Geldtasche befanden sich, neben der Bankomatkarte auch mehrere hundert Euro Bargeld“, heißt es seitens der Polizei.