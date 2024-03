Nächste Gastro-Pleite: Klagenfurter Café schlittert in die Insolvenz

Veröffentlicht am 4. März 2024, 15:38 / ©Jessica Lewis Creative

Wie der KSV1870 (Kreditschutzverband von 1870) nun berichtet, wird über das Vermögen der so genannten „E.H.R. KG“ ein Insolvenzverfahren eröffnet. Dieses Unternehmen betreibt ein Café in Klagenfurt. Ehemals hat man auch den Kantinenbetrieb bei Spielen des FC Kelag Kärnten am Fußballplatz betrieben, heißt es weiter.

Deshalb ist das Unternehmen pleite

Für die Pleite verantwortlich war übrigens die Pandemie. „Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen begründet die Ursachen der Insolvenz in den Folgen der Pandemie. Der Betrieb war 9 Monate lang geschlossen und viele Events, welche einen wesentlichen Umstandsbestandteil ausmachen, sind weggefallen. Weiters wird der Umsatzeinbruch in Folge der Einführung des Rauchergesetzes angeführt“, so der KSV1870.

Überschuldung von 274.000 Euro

Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen, die Überschuldung beläuft sich auf rund 274.000 Euro. Ein Sanierungsplan und auch die Fortführung des Betriebes sind jedoch geplant. Der Sanierungsplan soll demnach einerseits aus der Betriebsfortführung und andererseits durch den Verkauf nicht betriebsnotwendiger Positionen finanziert werden, heißt es. Weiters können fehlende Mittel mit Hilfe von dritter Seite aufgebracht werden.