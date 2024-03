Lenker fuhr Frau auf Schutzweg an und machte sich dann aus dem Staub

Veröffentlicht am 4. März 2024, 15:42 / ©5 Minuten

Die in Graz lebende Bosnierin befand sich auf dem Gehsteig und benützte den im Kreuzungsbereich befindlichen Schutzweg. Gegen 8.14 Uhr bog ein Pkw (vermutlich Taxi) von der Liebenauer Hauptstraße kommend in den Sternäckerweg ein. Dabei erfasste der Lenker die Frau.

Keine Hilfeleistung, fuhr einfach weiter

Der Lenker des Pkws verringerte zwar seine Fahrgeschwindigkeit, hielt aber nicht an und fuhr in Richtung Osten davon. Die Rettung transportierte die leicht verletzte Fußgängerin zur ambulanten Behandlung in das LKH-Graz.

Zeugen gesucht

Das Fluchtfahrzeug soll ein weißer Kombi und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Taxiunternehmen sein. Bislang geführte Erhebungen verliefen aber negativ. Zweckdienliche Hinweise zum möglichen Fahrzeuglenker werden von der Verkehrsinspektion Graz unter 059-133-65-4110 entgegengenommen.