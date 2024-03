Frühlingserwachen im CITYPARK Graz: Das steht am Programm

Bis Ende März zeigen Shops die Trend-Highlights des Frühlings. Die Fashion-Street im CITYPARK ist im Erd- und Obergeschoß zu sehen. „Die farbenfrohen Frühjahrstrends versetzen unsere Kunden in Frühlingsstimmung. Im März warten auch einige Veranstaltungen auf unsere Kunden“, freut sich Center- Manager Waldemar Zelinka.

Veranstaltungen

Am Freitag, den 8. März 2024, ist ein Team vom Umweltamt Graz im CITYPARK, um über das Thema „Stop littering“ zu informieren. Am Samstag, den 9. März 2023, ist der Radio Steiermark Wurlitzer powered by Bäckerei Kern am Panorama Platz zu Gast. Hier können persönliche Musikwünsche live aus dem Center versendet werden. Das Café Kern sorgt für das leibliche Wohl vor Ort. Am Freitag, den 15. März 2024 und am Samstag, den 16. März 2024 können Kinder und Jugendliche ihr altes Spielzeug in den CITYPARK bringen, um es bei dem Kinder-Spielzeug-Flohmarkt zu verkaufen.

Marktvielfalt im CITYPARK

Der CITYPARK bietet schon seit jeher bei verschiedenen Märkten regionalen Produzenten und Unternehmern aber auch Kunden eine Plattform, um sich in einem angenehmen Ambiente zu präsentieren. „Es ist uns sehr wichtig, unseren Kunden neben dem wöchentlichen Bauernmarkt regelmäßig auch mit innovativen Märkten und nachhaltigen Angeboten einen zusätzlichen Mehrwert im Shopping-Erlebnis bieten zu können“, erklärt Center-Manager Waldemar Zelinka.