Wegen Hundehaare: Schwangere (20) vom Freund krankenhausreif geprügelt

In Bauch getreten

Veröffentlicht am 4. März 2024, 16:00 / ©pixabay.com

Der 26-Jährige soll seine Freundin mehrmals geschlagen und ihr auch in den Bauch getreten haben. Die 22-Jährige ist derzeit im sechsten Monat schwanger. Die Frau soll daraufhin mitten in der Nacht aus der Wohnung in ein Lokal nebenan gelaufen sein. Dort wurde durch einen Mitarbeiter des Lokals der Polizeinotruf verständigt. Auslöser für den eskalierten Streit sollen die Haare eines Hundes gewesen sein. Die Schwangere soll zuvor mit einem Hundebesitzer spazieren gewesen sein.

Morddrohungen und Gewalt in der Vergangenheit

Der Tatverdächtige Syrer soll seine Freundin bereits in der Vergangenheit geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Die alarmierten Beamten konnten den Mann an seiner Wohnung antreffen und nahmen diesen in weiterer Folge wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung vorläufig fest.

Mann wurde angezeigt

Die 22-Jährige wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. „Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 26-Jährigen ausgesprochen“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Nach der Einvernahme des Tatverdächtigen wurde dieser über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2024 um 16:07 Uhr aktualisiert