Schlepperprozess in Graz: Schöffensenat hat nun das Urteil verkündet

Veröffentlicht am 4. März 2024, 16:21 / ©5 Minuten

Das Verfahren ist ein kleiner Ausschnitt eines weiteren Verfahrens in Wien. Staatsanwältin Gertraud Pichler und betonte bei der Verhandlung Anfang Februar: „Diese Angeklagten sind nicht die großen Kapos, sondern die untere Ebene.“ Die Beschuldigten führten in erster Linie Fahrten durch, waren aber auch in Begleitfahrzeugen dabei. „Die Schlepper fahren nicht allein, ein Auto fährt vorne und versucht vor Polizeistreifen zu warnen, ein weiteres Auto fährt hinten nach“, erklärte die Anklägerin das System. Näheres dazu hier.

Ausstellen von falschen Dokumenten

„Es gibt unterschiedliche Rollen, auch das Fördern von Schlepperei ist strafbar“, betonte die Staatsanwältin. Dazu gehöre auch das Ausstellen von falschen Visa, ein Auto zur Verfügung stellen oder Geld geben. Ziel sei es gewesen, „die Flüchtlinge abzuzocken“.

Spektakuläre Fahrten

Eine der Fahrten verlief besonders spektakulär: Zwei der Angeklagten, die ein Paar waren, fuhren mit dem Kastenwagen voller Flüchtlinge, als sie einer Zivilstreife auffielen. Die Beamten wollten den Wagen stoppen, doch dieser fuhr einfach weiter. „Es begann eine wilde Verfolgungsjagd“, beschrieb die Staatsanwältin. Da der Lenker keinen Führerschein hatte, tauschte er in voller Fahrt mit seiner Freundin den Platz. Sie konnte nicht bremsen und fuhr in ein Polizeifahrzeug. Erst als die Polizei mit gezogener Waffe auf die beiden zuging, gaben sie auf. Die meisten Beschuldigten waren bisher geständig, bestritten aber alle, an einer kriminellen Organisation beteiligt gewesen zu sein. Die meisten wollen auch nur ein einziges Mal dabei gewesen zu sein.

Alle Angeklagten sind schuldig gesprochen

Geständig waren alle Angeklagten, jedoch wiesen sie die Anschuldigung, Mitglied einer kriminellen Organisation zu sein, von sich. Laut deren Angaben soll es sich um eine „einmalige Schlepperaktion“ gehandelt haben. Der Schöffensenat hat am heutigen Montag, den 4. März 2024 sein Urteil verkündet: Alle Angeklagten wurden für schuldig empfunden. Unbedingte Haftstrafen im Ausmaß zwischen zwei Jahren und sechs Monaten bis zu drei Jahren und drei Monaten wurden erteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtkräftig.