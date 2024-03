Wegwerfen? Denkste! Repair Café lädt herzlich ein

In der Together City wird das Event dieses Jahr stattfinden.

4. März 2024

Das Repair Café arbeitet nach dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“. Letztes Jahr gab es schon eine Veranstaltung zu diesem Thema im Otelo Villach. Nun will das Café am kommenden Samstag, den 9. März zwischen 9 und 12 Uhr, ein weiteres Event veranstalten. Alle sind herzlich eingeladen. Wenn ihr also etwas zu Hause habt, das nicht mehr funktioniert, kauft euch nichts Neues sondern bringt es doch zum Repair Café.